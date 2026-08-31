İran'dan ABD'ye İHA Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye İHA Saldırısı

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İran ordusu, ABD'nin Lark Adası saldırısına yanıt olarak BAE'deki üsse İHA'lar ile saldırı gerçekleştirdi.

İran ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının "ABD'nin Lark Adası'na saldırısında hayatını kaybeden siviller ve askerlerin intikamı için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda üste konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin hedef alındığı kaydedildi.

ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İhlas Haber Ajansı, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye İHA Saldırısı - Son Dakika

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