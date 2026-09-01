İran'dan ABD'ye karşılıksız kalmayacak tehdidi: Sözcü Bekayi, İslamabad sürecinin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye karşılıksız kalmayacak tehdidi: Sözcü Bekayi, İslamabad sürecinin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve İran'ın hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını söyledi. Lark Adası'na yönelik saldırının yeni bir durum olmadığını belirten Bekayi, Washington'un taahhütlerini ihlal ettiğini ve hesap vermesi gerektiğini vurguladı. İslamabad Mutabakatı'nın akıbetinin mevcut koşullara göre belirleneceğini ifade eden Bekayi, nükleer faaliyet iddialarını da yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının İran açısından yeni bir durum olmadığını belirtti.

"Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacak." ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini ve müzakere kavramını "dikte" ile karıştırdığını söyledi.

İslamabad Mutabakatı'nın akıbeti, mevcut koşullara göre belirlenecek

İslamabad'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan mutabakatın geçerli olup olmadığı sorusu üzerine Bekayi, "ABD, mutabakat kapsamında taahhütlerini yerine getirmeyi kabul etti. Ancak imzadan yaklaşık 21-22 gün sonra bilinçli şekilde bu taahhüdü ihlal etti. Washington'un bu ağır ve kapsamlı ihlal nedeniyle hesap vermesi gerekir." dedi.

İran'ın zamanın gerekleri ve mevcut koşulları dikkate alarak İslamabad sürecinin nasıl devam edeceğine karar vereceğini vurgulayan Bekayi, ABD'nin yaptırımları ve deniz ablukasının sürdüğünü, Washington'un ekonomik savaşı da tırmandırdığını kaydetti.

Bekayi ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran ziyaretinin, Pakistan'ın dost ve komşu ülke olarak gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları kapsamında gerçekleştiğini aktararak Münir'in İran'a ne olumlu ne de olumsuz bir mesaj getirdiğini söyledi.

"Kuh-e Keleng'de nükleer faaliyet yürütmüyoruz"

İranlı Sözcü Bekayi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki temasların olağan çerçevede sürdüğünü dile getirdi.

İran'ın Viyana'daki UAEA temsilciliğinin gerektiğinde Ajansın ilgili taraflarıyla görüştüğünü belirten Bekayi, ancak İran ile UAEA arasında yeni bir müzakere sürecinin bulunmadığını ifade etti.

Kuh-e Keleng bölgesindeki nükleer faaliyet iddialarına ilişkin ise Bekayi, "Biz daha önce de bu bölgede nükleer faaliyet yürütmediğimizi söylemiştik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye karşılıksız kalmayacak tehdidi: Sözcü Bekayi, İslamabad sürecinin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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