İran\'dan ABD\'ye Saldırı Uyarısı

TAHRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın başlıca askeri komuta merkezi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer ve diğer hassas tesislerine saldırması halinde, Tahran'ın saldırıların kapsamını genişleterek bölge genelinde ABD ve müttefiklerinin çıkarlarını hedef alacağı uyarısında bulundu.

İran devlet medyasının çarşamba günü aktardığına göre karargah, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD güçlerinin, İsfahan'ın yakınındaki Kazma Dağı'nda olduğu bildirilen nükleer tesise "çok yakında" saldırı düzenleyeceğini duyurmasının ardından söz konusu uyarıda bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer ve hassas tesislerine saldırı tehdidinde bulunduğunu belirten Merkez Karargahı, ABD ordusunun böyle bir adım atması halinde bunun Batı Asya'daki savaşın genişlemesi olarak değerlendirileceğini ve ABD'nin müttefiklerinin ve destekçilerinin çıkarlarına yönelik "güçlü bir saldırı" başlatılacağını bildirdi.