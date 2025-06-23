İran'dan ABD'ye Sert Mesaj

İran, ABD'nin Katar'daki hava üssüne saldırısının, "ABD ve müttefiklerine İran'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacağına dair açık bir mesaj" olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan Silahlı Kuvvetler Sözcülüğünün açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırı Beyaz Saray ve müttefikleri için açık ve net mesajdır. İran, Yüce Allah'a ve İran'ın sadık halkına dayanarak, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacaktır."

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.