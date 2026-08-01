İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Tepki

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İran, ABD'nin bölgesel savaş kışkırtıcılığına dikkat çekti ve ülke iş birliklerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD'den İran'a yönelik yapılan açıklamalar hakkında, "ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, ABD'den İran'a ilişkin gelen açıklamalar hakkında konuştu.

"ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor." diyen Abdullahi, ABD'nin bu politikasını, bölgede meşru olmayacak şekilde hakimiyet kurma stratejisinin tehlikeli bir sonucu olarak nitelendirdi.

Abdullahi, ABD'nin İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıyla birlikte, "şeytani" hedeflerine ulaşmak için Müslümanların çıkarlarına ve kaynaklarına yönelik yıkım temelli saldırılarından kaçınmayacağını gösterdiğini söyledi.

Bölge ülkelerine de uyarılarda bulunan Abdullahi, ABD'nin bölgedeki ülkelerin zenginliğini ve altyapısını "çürümüş ordusuna" siper yaptığını ve ayrıca İsrail'in güvenliğini sağlamak için kullandığını öne sürdü.

Abdullahi ayrıca, ABD'nin savaşın maliyetini bölge ülkelerinin üzerine yıkmaya çalıştığını söyleyerek, bölge ülkelerinin ABD ile olan iş birliklerini gözden geçirmesi gerektiğini aksi halde ABD'ye "kalkan" görevi gören ülkelerin de savaştan olumsuz yönde etkileneceğini söyledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

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