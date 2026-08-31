İran'dan ABD'ye Sert Tepki

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırısının ardından "saldırganlara ciddi dersler verilmesi" gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıya kararlı şekilde karşılık verileceğini belirtti.

Garibabadi, "Yabancıların bölgeden ayağı kesilmeli ve saldırganlıklarını tekrarlamamaları için ciddi dersler almaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.