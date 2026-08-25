İran'dan ABD'ye Tepki: Egemenlik Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Tepki: Egemenlik Tehdidi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin ekonomik savaşıyla uluslararası hukukun tehdit altında olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü ekonomik savaşın yalnızca İran'ı değil, tüm ülkelerin ulusal egemenliğini hedef aldığını savundu.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin "İran'ın ekonomik kader günü geldi" açıklamasında bulunduğunu belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik girişimini eleştiren Bekayi, bunun yalnızca İran'la sınırlı bir mesele olmadığını ve uluslararası hukukun temel ilkelerini tehdit ettiğini dile getirdi. Bazı ülkelerin bu girişime karşı tutumuna da değinen Bekayi "Bu hukuksuz girişime koşulsuz itaat edenler 'sorun yok' diyebilir. Ama bir dakika; aslında büyük bir sorun var." ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, bir ülkenin diğer devletleri, bankaları, ekonomik işletmeleri, limanları ve havalimanlarını Washington'ın taleplerine uymak ya da bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmak arasında seçim yapmaya zorlamasının, artık yalnızca İran'la ilgili bir mesele olmadığının altını çizdi.

Bekayi, bunun uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel kurallarını tehdit ettiğini vurgulayarak, devletlerin egemen eşitliğine ve halkların kendi kaderini tayin hakkına saygının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Tepki: Egemenlik Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı Kütahya’da eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada
Galatasaray’da transferlerin haftası Galatasaray'da transferlerin haftası
Ebru Yaşar’ın canı karpuz isterse: Diyarbakır’dan Saint-Tropez’ye 4 bin kilometrelik yolculuk Ebru Yaşar’ın canı karpuz isterse: Diyarbakır’dan Saint-Tropez’ye 4 bin kilometrelik yolculuk
Kocaelispor, Amedspor’a şans tanımadı Kocaelispor, Amedspor'a şans tanımadı
Nevada’da Hawk yangını büyüyor: Binlerce kişi için tahliye kararı Nevada’da Hawk yangını büyüyor: Binlerce kişi için tahliye kararı

19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:52
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 20:12:35. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Tepki: Egemenlik Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement