İran'dan ABD'ye Tepki: Yabancı Güçler Risk Altında - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Tepki: Yabancı Güçler Risk Altında

09.06.2026 22:02
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD helikopterinin düşürülmesiyle ilgili yabancı güçlere bölgeden ayrılma çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasının ardından, yabancı güçlerin İran yakınlarında risk altında olduğunu ve en iyi çözümün bölgeden ayrılmaları olduğunu söyledi.

Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" ifade eden Erakçi, riski azaltmak için en iyi çözümün onların bölgeden ayrılması olacağını belirtti.

Erakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın mesajındaki ifadeleri kullanarak, "Diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile gerginliğe ilişkin paylaştığı mesajında, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz fakat diğer dilleri çok daha akıcı bir şekilde konuşuruz. Siz taahhütlerinizi bozarsanız biz en iyi konuştuğumuz dile geçeriz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken dün düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Tepki: Yabancı Güçler Risk Altında - Son Dakika

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