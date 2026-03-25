İran'dan ABD'ye Uyarı

25.03.2026 13:05
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin asker konuşlandırmalarını izlediklerini ve topraklarını savunacaklarını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bölgedeki hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin bölgeye asker konuşlandırmayı planladığına dair haberlere değindi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı.

"Bölgedeki tüm ABD hareketlerini, özellikle de asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz. Generallerin (karar vericilerin) bozduğu şeyi askerler düzeltemez; aksine, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yanılsamalarına kurban gidecekler. Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın."

ABD medyası, Savaş Bakanlığının (Pentagon), Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri İran'la savaş dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyindeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, dün konuya ilişkin açıklamasında, "Yıllardır ABD'lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
