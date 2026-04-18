İran'dan ABD'ye Uyarı: Gemiler Hareket Edemez
İran'dan ABD'ye Uyarı: Gemiler Hareket Edemez

18.04.2026 22:26
İran, ABD'nin deniz ablukası sürerken gemilerin hareket etmesini yasakladı, Hürmüz Boğazı'na yaklaşım düşmanlık sayılacak.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası kaldırılıncaya kadar Basra Körfezi ile Umman Denizi'nde demirleyen gemilerin yerlerinden hareket etmemesi gerektiğini belirterek, gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceği uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı uyarıda, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirli bulunan gemilerin hiçbirinin yerinden ayrılmaması gerektiğini bildirdi.

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu koordinasyonunda dün bazı gemilerin geçişine izin verdiği aktarılan açıklamada, ABD'nin İran gemileri ve limanlarına deniz ablukası uyguladığı, bu nedenle "ateşkesi ihlal ettiği" savunuldu.

Açıklamada, ABD'nin ablukayı kaldırmadığı, bu nedenle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağı belirtilerek, "Bu nedenle, hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirlediği yerinden hareket etmemesi gerektiği, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının düşmanla işbirliği olarak kabul edileceği ve ihlal eden geminin hedef alınacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

