İran'dan Almanya'nın Konsolosluk Kapatma Kararına Tepki

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TAHRAN, 2 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Almanya'nın, kendi topraklarındaki üç İran konsolosluğunu kapatma kararını kınadı.

Erakçi söz konusu açıklamayı Cuma günü, Almanya'nın, Almanya-İran çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idam edilmesine tepki olarak konsoloslukları kapatma kararını açıklamasından bir gün sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Bakan, "İran'ın Almanya'daki konsolosluklarının kapatılması, o ülkede ikamet eden ve çoğu Alman vatandaşlığına da sahip olan İranlılara yönelik yaptırım anlamına geliyor" dedi.

Erakçi, Alman hükümetinin "2008 yılında İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde 14 sivilin ölümüne, 200'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı düzenleyen terrorist Şarmehd'e destek vermek için Alman pasaportu taşıyan on binlerce İranlıya yaptırım uyguladığını" ileri sürdü.

Karara göre Frankfurt, Hamburg ve Münih konsoloslukları kapatılırken, Berlin'deki İran Büyükelçiliği faaliyetlerine devam edecek.

İran, Şarmehd'i İranlılara yönelik çok sayıda "terör" saldırısına karıştığı gerekçesiyle Pazartesi günü idam etti.