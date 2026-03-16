İran\'dan Doha ve Dubai için saldırı uyarısı: Terk edin

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık misillemelerine devam ediyor.

İKİ ŞEHİR İÇİN SALDIRI UYARISI: TERK EDİN

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansında yayımlanan İran Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'daki bazı bölgelere yönelik saldırı tehdidinde bulunuldu.

Dubai ve Doha kentlerinin belirli bölgelerine, ABD'nin subay ve personelinin saklandığı ileri sürülerek saldırı düzenlenebileceği bildirilen açıklamada, bu bölgelerde yaşayanlardan en kısa sürede bölgeyi terk etmeleri istendi. Açıklama ile yayımlanan görselde ise Doha'nın Luseyl, El Vaab ve Ayn Halid semtlerinde hedef olacak yerlerin işaretlendiği görüldü.

"YÖNETİCİLERİNİZ AMERİKALI TERÖRİSTLERE SIĞINAK SAĞLADI"

Açıklamada ayrıca, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin uyarılarına rağmen yöneticileriniz Amerikalı teröristlere sığınak sağladı ve topraklarınızın İran'a saldırmak için kullanılmasına izin verdi." ifadesine yer verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.