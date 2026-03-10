İran'dan Bangladeş'e Gemilere Güvenli Geçiş İzni - Son Dakika
İran'dan Bangladeş'e Gemilere Güvenli Geçiş İzni

10.03.2026 14:01
İran, Hürmüz Boğazı'ndan Bangladeş bayraklı enerji taşıyan gemilerin güvenli geçişine onay verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle enerji arzına ilişkin endişeler devam ederken İran'ın, Bangladeş'e ait petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçişine izin verdiği belirtildi.

The Business Standard gazetesinin haberine göre, Dakka yönetimi, Orta Doğu'daki çatışmaların dünyanın en kritik enerji nakil hatlarından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini tehdit etmesi üzerine İran'dan, Bangladeş bayraklı petrol tankerlerinin güvenli geçişi konusunda güvence talep etti.

İran ise boğaza girmeden önce yetkililere bilgi verilmesi şartıyla Bangladeş'e ait petrol ve LNG taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçişine izin verilmesini kabul etti.

Bu gelişme, Bangladeşli ve İranlı yetkililer arasında enerji işbirliği ve deniz taşımacılığına ilişkin Dakka'da yapılan görüşmelerin ardından geldi.

Bangladeş Elektrik, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına bağlı Enerji ve Maden Kaynakları Birimi yetkilileri de söz konusu gelişmeyi doğruladı.

Çin ve Hindistan'dan destek

Hindistan ve Çin de Bangladeş'e yakıt tedariki konusunda destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Bangladeş Maliye Bakanı Amir Khasru Mahmud Chowdhury, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla Hindistan ve Çin'den işbirliği talep ettiklerini doğrulayarak, "Sadece Hindistan ve Çin değil, yakıt tedarikini güvence altına almak ve onlarla iletişimi sürdürmek için birkaç ülkeyle temasa geçtik. Yakıt krizi için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Çin'in Dakka Büyükelçisi Yao Wen, ülkesinin enerji tedarikine ilişkin sorunların çözümü için Bangladeş ile çalışacağını ve Çin'in yakıt desteği sağlamaya istekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

