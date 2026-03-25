İran'dan Barış Çağrısı

25.03.2026 11:26
Zahidan Cuma İmamı, çatışmaları durdurmanın önemini vurguladı ve kaynakların zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan şehri Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin, "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır." dedi.

İsmailzehi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin bir paylaşım yaptı.

İran-Irak Savaşı'nın sonunda İran'ın toprak bütünlüğünün korunması için Birleşmiş Milletler (BM) kararının ülkesi adına zor bir karar olduğunu ancak kabul edildiğini belirten İsmailzehi, "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

Çatışmaların devam etmesi halinde ulusal kaynakların ve hayati altyapının zarar göreceğini kaydeden İsmailzehi, "Çatışmanın tüm tarafları, halkın ortak ihtiyacı olan hayati altyapıya ve enerji sektörüne saldırmaktan kaçınmalıdır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
Advertisement
