İran'dan Basra Körfezi'ne Mayın Uyarısı
İran'dan Basra Körfezi'ne Mayın Uyarısı

23.03.2026 12:14
İran, ABD-İsrail saldırılarına karşı Basra Körfezi'ne mayın döşeyeceğini duyurdu.

İran Savunma Konseyi, ABD- İsrail'in İran kıyılarına ve adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi, Fars (Basra) Körfezi'ndeki tüm ulaşım hatlarının çeşitli deniz mayınlarıyla döşenmesiyle sonuçlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, böyle bir durumda ise Basra Körfezi'nin uzun bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'na benzer şekilde ciddi bir geçiş kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

Savunma Konseyi, İran'a saldırılara destek vermeyen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için İran ile koordinasyon sağlaması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'in nükleer tesisine ev sahipliği yapan Dimona kentine saldırısının Natanz'daki nükleer tesise saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, İran'ın enerji altyapısını hedef alan herhangi bir saldırıya "derhal ve kesin bir yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Axios'ta 7 Mart'ta yayımlanan ve ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin İran'ın ana petrol terminallerinden Basra Körfezi'nin kuzeyindeki Hark Adası'nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazmıştı.

Diğer yandan İran'a 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte savaş açan ABD ordusu ise İran donanmasının saldırıları nedeniyle şu ana kadar Basra Körfezi'ne girememişti.

Kaynak: AA

