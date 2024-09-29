İran\'dan BM\'ye Acil Toplantı Talebi

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(ANKARA) - İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre; İran'ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Samuel Zbohgar'a gönderdiği mektupta, İsrail rejiminin terör saldırılarına karşı Konsey'in acil toplantı yapmasını istedi.

İrevani, İran'ın saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirterek "Bu eylemlerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki ciddi sonuçları göz önüne alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin eylemlerini kesin ve güçlü bir şekilde kınamasını talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

İrevani, ayrıca İran'ın Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin terörist saldırıları ve bu savaş yanlısı rejimin Lübnan'da ve tüm bölgede devam eden suçlarıyla ilgili bir acil toplantı düzenlenmesini istediğini vurguladı.