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İran'dan fırlatılan saldırı dronuyla kimyasal tanker vuruldu - Son Dakika
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İran'dan fırlatılan saldırı dronuyla kimyasal tanker vuruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hint Okyanusu'nda seyir halindeki kimyasal yüklü bir tankerin, İran'dan fırlatılan bir saldırı dronu ile vurulduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda can kaybı olmazken, tankerde çıkan yangın söndürüldü. Bu, İran'ın ticari gemiciliğe yönelik yedinci saldırısıdır.

İran\'dan fırlatılan saldırı dronuyla kimyasal tanker vuruldu
24.12.2023 - 21:37,
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hint Okyanusu'nda seyir halindeki kimyasal yüklü bir tankerin, İran'dan fırlatılan bir saldırı dronu ile vurulduğunu belirtti.

Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Liberya bandıralı, Japonlara ait ve Hollanda tarafından işletilen Chem Pluto adlı kimyasal tanker gemisi, bugün yerel saatle 10.00 civarında (TSİ 18.00), Hint Okyanusu'nda, sahilden 370 kilometre uzakta vuruldu." denildi.

Saldırının İran'dan fırlatılan tek yönlü taarruz dronu ile yapıldığı aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı, tankerde çıkan yangının söndürüldüğü ifade edildi.

Saldırı anında yakınlarda hiçbir ABD Donanması gemisinin bulunmadığı, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığının (CENTCOM), Hindistan'daki varış noktasına doğru devam eden gemiyle iletişim halinde olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu, İran'ın 2021'den bu yana ticari gemiciliğe yönelik yedinci saldırısıdır." ifadesi yer aldı.

Saldırı için İran'dan açıklama yapılmazken, deniz güvenlik şirketi Ambrey, BBC'yle, söz konusu tankerin Suudi Arabistan'dan Hindistan'a gittiği ve İsrail ile bağı olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarına tepki olarak Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin eyleme geçmelerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Hint Okyanusu'nda gerçekleşen son olayın ise 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları sürecinde bir ilk olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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