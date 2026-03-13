İran'dan Füze Saldırısı, İsrail'de Sirenler Çaldı

13.03.2026 20:30
İran'ın füze saldırısı sonrası Tel Aviv dahil İsrail'de sirenler çalındı, halk sığınaklara yönlendirildi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başkent Tel Aviv dahil İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemek için devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığına dikkat çekilen açıklamada, halktan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.

İran misillemesi nedeniyle başkent Tel Aviv dahil olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenlerin uzun süre çaldığı duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in orta kesimindeki Holon, Bat Yam ve Yehud bölgelerinde şarapnel parçalarının düştüğü aktarıldı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise Holon bölgesinde açık bir alana düşen şarapnel parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre füze saldırısında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail basını, İran'dan yapılan misillemenin ardından atılan bir başka füzenin başkent Tel Aviv'de açık bir alana düştüğünü bildirdi.

Tel Aviv ve çevresinde ardı ardına duyulan patlama seslerinin açık alana düşen İran füzesinden kaynaklandığı aktarılırken, sirenlerin devreye girmemesi dikkat çekti.

Kaynak: AA

