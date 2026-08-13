İran\'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması

(TAHRAN) - İran Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki engelin kaldırıldığı yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, boğazın hala kapalı olduğunu bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki durumun değiştiğine ilişkin art arda yaptığı açıklama ve paylaşımların "gerçeği değiştirmediği" belirtildi.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak" ifadelerine yer verildi.