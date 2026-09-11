İran'dan Husilerin Yemen'deki zaferine destek açıklaması geldi - Son Dakika
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İran'dan Husilerin Yemen'deki zaferine destek açıklaması geldi

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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Yemen'in güneyinde bazı bölgeleri ele geçiren Husilerin zaferinden memnun olduklarını belirterek bölge yöneticilerine birlik çağrısı yaptı. Husiler, Hudeyde'nin ardından Taiz'in batısı ve Babulmendeb Boğazı'ndaki stratejik Meyyun Adası'nı da ele geçirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Yemen'in güneyinde bazı bölgeleri ele geçiren Husilerin (Ensarullah Hareketi) zaferinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Yemen'in kahraman milletinin zaferlerinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Arif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölge yöneticilerine geçmişte olduğu gibi mesajımız, akla davet, bağımlılıktan kurtulma ve İslam bayrağı etrafında birlik çağrısıdır. İslami komşuluk ilkelerine ve bölgesel bütünleşmeye riayet ederek güçlü bir ekonomik ve siyasi bloğun oluşturulması, İslam ümmetinin çıkarlarının güvencesidir."

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sonrasında İran'ın müttefiki Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Husilerin, Babulmendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası'nı ele geçirdiği de açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Yemen, Taiz, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Husilerin Yemen'deki zaferine destek açıklaması geldi - Son Dakika

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