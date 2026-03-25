İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in güneyine misilleme yaparak Necef'teki bir sanayi bölgesini hedef aldı.

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in güneyine yönelik yaptığı misillemede, Necef'te bir sanayi bölgesini hedef aldı.

İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Haberde, bir füzenin İsrail'in güneyindeki Necef'te bir sanayi bölgesine isabet ettiği bildirildi.

Füzenin isabet ettiği bölgede maddi hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, şu ana kadar bir can kaybı bildirilmediği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İran'ın son misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığını, gerekmesi durumunda güncelleme yapacağını bildirildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:48:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.