İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezini hedef alan misillemesinde füze parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki 16 bölgeye düştü.

İsrail ordusunun İran'dan füze fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönündeki açıklamasının ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çaldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkenin merkezinde Tel Aviv ve çevresindeki kentlerde 16 noktaya İran'ın çok başlıklı füzesinin parçalarının düştüğünü aktardı.

Haberde, İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef alan roket saldırısı düzenlediği ve bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Petah Tikva'da bir binada yangın çıktığını bildirdi.

İsrail ordusu da arama kurtarma ekiplerinin füze parçalarının düştüğü bölgelere sevk edildiğini açıkladı.