İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

Washington Post (WP) gazetesinin, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısı ve sonrasına ilişkin incelediği görüntülere göre, İran'a ait bazı uzun menzilli balistik füzeler İsrail'in hava savunmasını aşarak en az 3 askeri tesise ve istihbarat tesisine isabet etti veya bunların yakınlarına düştü.

Füze saldırısı sırasında ve sonrasında çekilen video ile fotoğrafların analizine yer verilen WP'nin haberinde, Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü'ne 20, İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'ne ise 3 füzenin isabet ettiği belirtildi.

Haberde, incelenen 3 farklı videoda Nevatim Üssü'ne doğru ilerleyen bir dizi füze görüldüğü aktarılarak, füzelerin yere düştüğü 20 noktada ateş topları ve duman bulutlarının gözlemlendiği ifade edildi.

Teyit edilen bir başka videoda da Tel Nof Üssü üzerinde yükselen çok sayıda duman bulutu görüldüğü kaydedilen haberde, en az iki füzenin de Tel Aviv yakınlarında, Mossad'a ev sahipliği yapan üssün yakınına düştüğü ve çarpmanın etkisiyle en az 2 çukurun oluştuğu aktarıldı.

WP gazetesine açıklamada bulunan analistler, ortaya çıkan görüntülerin füzelerin üslere doğrudan çarpmasıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Saldırıda vurulduğu bildirilen hava üssünün görüntüleri İsrail basınında da yer buldu

The Times of Israel ve Yedioth Ahronoth gazeteleri, Associated Press'in (AP) servis ettiği İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının hedefindeki 3 ana hava üssünden biri olan Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer vermişti.

Haberlere göre, Nevatim Üssü'nün uydu görüntülerinde saldırı nedeniyle pist yakınındaki uçak hangarının çatısında büyük bir delik oluşmuş, binaların çatısı hasar görmüştü.

İsrail ordusundan uydu görüntülerine ilişkin yorum yapılmadığı belirtilmişti.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.