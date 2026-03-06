İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada "Tel Aviv'in kalbindeki hedeflere karşı kamikaze insansız hava araçları ve füzelerin ateşlenmesiyle saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
