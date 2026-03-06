İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İran'dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail'de başkent Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İran, İsrail'e füze saldırısı başlattığını açıklarken, İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önleme yapmaya çalıştığını duyurdu.

Füzelerin ulaşmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de alarmlar devreye girerken gökyüzünde birçok patlama meydana geldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı.

İsrail basını, askeri yetkililere dayandırarak, İran'ın 11 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini, bu salvoda az sayıda füzenin ateşlendiğini ve İsrail'de doğrudan füze isabetinin olmadığını aktardı.