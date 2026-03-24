İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı
İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

24.03.2026 14:30
İsrail'in güneyinde İran'dan gelen füze saldırısı sonucu sirenler çaldı, hava savunma devreye girdi.

TEL İran'dan yapılan yeni füze saldırısı nedeniyle başta Aşkelon ve Eylat kentleri olmak üzere İsrail'in güneyindeki geniş bir alanda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güney kentleri Eylat ve Aşkelon başta olmak üzere pek çok yerleşimde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulurken sirenlerin çalmaması dikkati çekti.

Yedioth Ahronot gazetesi ise ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için kurduğu askeri üssün de bulunduğu Kiryat Gat yerleşiminde bir binanın çatısına füze parçası düştüğünü bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Advertisement
