İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

TEL İran'dan yapılan yeni füze saldırısı nedeniyle başta Aşkelon ve Eylat kentleri olmak üzere İsrail'in güneyindeki geniş bir alanda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulurken sirenlerin çalmaması dikkati çekti.

Yedioth Ahronot gazetesi ise ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için kurduğu askeri üssün de bulunduğu Kiryat Gat yerleşiminde bir binanın çatısına füze parçası düştüğünü bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.