İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 4 Ölü

- İran, İsrail'e bir dizi yeni füze saldırısı düzenledi: 4 kişi hayatını kaybetti

TEL AVİV - İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. Beerşeba şehrindeki bir apartmana füze isabet etmesi sonucu 4 kişinin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan askeri gerginlik sürerken, İran'dan İsrail'e bir dizi yeni misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. İsrail ordusunun füzeleri önlemeye çalıştığı belirtilirken, devam eden risk nedeniyle halkın İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymayı sürdürmesi gerektiği vurgulandı. İsrail basını İran'ın bu sabah altı salvoda 10 ila 15 arasında balistik füze fırlatıldığını duyururken, Magen David Adom ambulans servisi ise Beerşeba şehrindeki bir apartmana füze isabet etmesi sonucu 4 kişinin kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.