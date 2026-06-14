İran'dan İsrail'e Sert Kınama

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısının "terörist bir eylem" olduğu ve İran ile ABD arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'in Dahiye'ye yönelik eylemlerinin, Lübnan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, saldırı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in eylemlerinin sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğu ve İran'ın İsrail saldırılarına karşı gerekli önlemleri alacağının altı çizildi.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.