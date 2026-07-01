İran'dan İsrail'e Sert Yanıt - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Sert Yanıt

01.07.2026 15:50
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in tehditlerine güçlü karşılık vereceklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'e yönelik tehditlerine, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü yanıt alacaktır." sözleriyle karşılık verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın İran'ı ve Hamaney'i hedef alan sözlerine yanıt verdi.

ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakata işaret eden Erakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları son derece net ve herkesin görebileceği şekilde kamuya açık. ABD Başkanı (Donald Trump), Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek." ifadesini kullandı.

Erakçi, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz; İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.

İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Sert Yanıt - Son Dakika

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