İran'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Uyarı

08.04.2026 20:42
İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına karşı sert bir yanıt vereceklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları derhal durdurmaması halinde, "pişman edici bir karşılık" vereceklerini bildirdi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in geçici ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarına ilişkin açıklamasını yayınladı.

İsrail'in ateşkese varılmasının üzerinden birkaç saat geçmeden Beyrut'ta "vahşice bir katliama" başladığına işaret edilen açıklamada, Lübnan'a düzenlenen saldırılar "en şiddetli şekilde" kınandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz." tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Lübnan, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
