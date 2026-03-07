İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı

07.03.2026 18:05
İran, 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu' kapsamında İsrail ve ABD üslerine füze ve İHA saldırıları düzenledi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 26. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, bu saldırı dalgasında, yeni nesil İmad ve Kadr füzeleri ile Hayber savaş başlıklarının kullanıldığı belirtilerek, hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

