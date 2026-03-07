İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı

07.03.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail ve ABD üslerine yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-4 Operasyonu"nun 27. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı dalgasında yeni "Hayberşıken" katı yakıtlı hassas güdümlü füzenin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı dalgasında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı - Son Dakika

İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:30
Derbiye damga vurdu Uğurcan Çakır’dan Beşiktaş’a geçit yok
Derbiye damga vurdu! Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş'a geçit yok
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:46:40. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.