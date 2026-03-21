İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Saldırı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Tel Aviv ve ABD üslerine yönelik füze ve İHA saldırılarını gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran, İsrail'de Tel Aviv ve Rişon Leziyon kentindeki hedeflerin ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle ve ABD'nin Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak'taki üslerinin de insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 71. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırılar kapsamında "İsrail'de Tel Aviv ve Rişon Leziyon kentindeki hedeflerin ağır savaş başlığı taşıyan İmad ile Kadir füzeleri ve İHA'larla füze ateşine maruz bırakıldığı" ifade edildi.

ABD'nin Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü, Suudi Arabistan'daki Harc Üssü ile Irak'taki Victoria Üssü'ndeki hedeflerin de İHA ve füze saldırılarında imha edildiği aktarıldı.???????

Kaynak: AA

Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 16:10:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.