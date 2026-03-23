İran'dan İsrail ve ABD'ye Misilleme
İran'dan İsrail ve ABD'ye Misilleme

23.03.2026 20:44
İran, İsrail ve ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdi.

İran, İsrail'in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerine misilleme saldırısında bulunduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve İsrail'e yönelik misillemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 77. dalgasında İsrail'in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD'nin bölgedeki üslerine misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.

Saldırılarda, "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Aldatıcı ABD Başkanının çelişkili davranışları, savaş cephesini ihmal etmemize ve acımasız düşmana karşı mücadeleyi bırakmamıza neden olamaz, çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump'ın psikolojik operasyonları açığa çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Katar’daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi
3 şut çeken rakiplerine kaybetti Osman Özköylü’nün isyanı öyle böyle değil 3 şut çeken rakiplerine kaybetti! Osman Özköylü'nün isyanı öyle böyle değil

20:32
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
