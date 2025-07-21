İran'dan Kasıd Uydu Taşıyıcı Testi

İran, yeni teknolojileri değerlendirmek amacıyla "Kasıd (Haberci)" uydu taşıyıcı roketle yörünge altı testi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran uzay endüstrisi tarafından geliştirilen bazı yeni teknolojileri değerlendirmek amacıyla üç aşamalı Kasıd uydu taşıyıcısı tarafından bir alt yörünge testi gerçekleştirildi.

Bu testin sonuçlarının ülkenin uydu ve uzay sistemlerinin performansının artırılmasında kullanılacağı ifade edildi.

İran, Kasıd uydu taşıyıcı roketiyle bugüne kadar Nur-1, Nur-2 ve Nur-3 adlı askeri görüntüleme uydularını uzaya fırlatmıştı.

Kasıd'ın yaklaşık 13 metre yükseklikteki sıvı yakıtlı roket iticisi birinci aşaması, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki katı yakıtlı iticisi ikinci aşaması ve yine uydunun yükünü taşıyan ve onu yörüngeye yerleştirmekle ilgili yaklaşık 2,7 metre yüksekliğinde sıvı yakıtlı iticisi de roketin üçüncü aşamasını oluşturuyor.