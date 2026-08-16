İran'dan Katar'a Pilot Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Katar'a Pilot Talebi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Katar'dan esir alınan pilotlarının akıbetini araştırmak için ekibine izin verilmesini istedi.

İSTANBUL (AA) – İran Silahlı Kuvvetleri, İranlı pilotların esir alındığı yönündeki açıklamaları yalanlayan Katar'dan, yalanlama yerine söz konusu pilotların akıbetini araştırmak üzere İran Hava Kuvvetlerinden bir ekibin ülkeye girişine izin vermesini istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Muhammed Bakırzade, Katarlı yetkililerin, İranlı pilotların esir alındığı yönünde İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaları yalanlamasına tepki gösterdi.

Bakırzade, İran Hava Kuvvetlerinden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini, ancak Katarlı yetkililerin bu sürece izin vermediğini öne sürdü.

Katar yönetiminden yalanlama yerine İran'ın "gerçekleri araştırma ekibinin" ülkeye girişine izin vermesini isteyen Bakırzade, konunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından da acilen takip edilmesini talep etti.

Bakırzade ayrıca, Kuveyt'te esir alındığını öne sürdüğü 4 İran vatandaşının akıbetine ilişkin olarak da Kuveyt makamlarından bilgi alamadıklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

İran Genelkurmay Başkanlığı, dün, ABD ve İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağında bulunan İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise İran Genelkurmay Başkanlığının söz konusu açıklamasını reddetmiş ve bu açıklamaların bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürdüğü bir dönemde yapılmasının şaşırtıcı ve yanıltıcı olduğunu ifade etmişti.

İran, daha önce Katar'daki ABD'ye ait El Udeyd Üssü'ne karşı o dönemde düzenlenen saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyurmuş ve hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının İran'a iade edilmesinin ardından defnedildiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Katar, Pilot, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Katar'a Pilot Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 14:30:42. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Katar'a Pilot Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.