İran\'dan Körfez Ülkelerine Saldırı Uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi???????, Körfez ülkelerini, İran'a yönelik olası bir saldırıda topraklarını kullandırmamaları konusunda uyardı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Musevi, Körfez ülkelerine uyarıda bulundu.

Musevi, İran'a yönelik olası bir saldırıda "her yeri" hedef alacaklarını belirterek, "İran'ın güney komşuları bilsin ki eğer coğrafya ve imkanlarını İran'a saldırı için düşmanın emrine verirlerse, Orta Doğu'da petrol üretimi ile vedalaşmaları gerek." dedi.