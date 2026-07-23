İran'dan Kuveyt'teki ABD Hedeflerine İHA Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan Kuveyt'teki ABD Hedeflerine İHA Saldırısı

23.07.2026 08:06
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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı iddia edildi.

El-Udeyri Kampı'ndaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlar ile 2 helikopter hangarının da vurulduğu öne sürülen saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı ve çok sayıda helikopter ile İHA'nın hasar gördüğü savunuldu.

Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine düzenlediğini iddia ettiği saldırılara karşılık olarak bir telekomünikasyon kulesini de hedef aldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Kuveyt'teki ABD Hedeflerine İHA Saldırısı - Son Dakika

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