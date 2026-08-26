İran'dan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiri - Son Dakika
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İran'dan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiri

İran\'dan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiri
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İranlı Tuğgeneral, BBC ve diğer medya kuruluşlarını düşman istihbaratla bağlantılı olarak nitelendirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "BBC, Iran International ve Radio Farda" gibi medya kuruluşlarının doğrudan Mossad, CIA ve düşman istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürerek, bu kuruluşlarda çalışanları "düşman askerleri" olarak nitelendirdi.

Sözcü Şikarçi, İran Kutsal Savunma Basın Ajansı'nın (Defapress) İngilizce, Arapça, Rusça, Urduca, Fransızca ve Türkçe sayfalarının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, İran yönetimi karşıtı medya kuruluşları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Medya ve bilişsel savaşın günümüzde hibrit savaşın önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Şikarçi, bu alandaki başarı veya başarısızlığın doğrudan sahadaki savaşı etkilediğini savundu.

Düşmanların yeni teknolojiler ve gelişmiş medya araçlarının yanı sıra bu alana yönelik büyük mali kaynaklara sahip olduğunu dile getiren Şikarçi, düşman medya imparatorluğunun merkezinde İsraillilerin bulunduğunu öne sürerek, BBC, Iran International ve Radio Farda gibi medya kuruluşlarının doğrudan Mossad, CIA ve düşman istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Şikarçi, "Bu medya kuruluşlarında çalışan kişileri, Siyonizmin ve katil ABD'nin askerleri olarak değerlendiriyoruz. Hatta onlara askeri hedefler listesinde yer verilebilir, çünkü bize göre bunlar medya değildir." ifadelerini kullandı.

Şikarçi ayrıca bu kuruluşların dünyada şiddetin yayılmasındaki rolünü eleştirerek, "Dünyadaki her türlü kan dökülmesi ve şiddet, bu sözde medyaların desteğiyle gerçekleştiriliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiri - Son Dakika

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