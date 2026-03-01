İran'dan PAK'a Saldırı

İran'da faaliyet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Irak'taki askeri karargahlarından birinin, bu gece bir kez daha İran tarafından vurulduğunu iddia etti.

PAK, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu gece bir kez daha PAK'ın karargahlarından birini bombaladı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı düzenlenen karargahın nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

PAK, İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ile kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.