İran'dan PKK ve PJAK Liderlerine Kırmızı Bülten - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan PKK ve PJAK Liderlerine Kırmızı Bülten

30.06.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, PJAK ve diğer terör örgütü liderleri hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkardı.

İran, terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın elebaşları Emir Kerimi ve Siyamend Muini'nin yanı sıra Tahran'ın terör örgütü listesindeki Komele, İKDP, PAK gibi yapıların liderleri hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarıldığını, bu kişilerin iade taleplerinin Irak, Belçika, Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

İran yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütlerin eylemlerinden zarar gören mağdurların yaptığı çok sayıda şikayet neticesinde, terör örgütü PJAK ve Tahran'ın terör örgütü listesindeki İKDP, Komele PAK isimli örgütlere mensup 60'ın üzerinde elebaşı ve üyesi hakkında yargı kararları, Interpol'den kırmızı bülten ve iade talepleri çıkarıldı.

Bu kişilere yöneltilen suçlamalar arasında "terör eylemlerine katılma, silahlı operasyonları yönetme ve organize etme, çocukları kandırma ve kaçırma, işkence ve tecavüz, cinayet, suikast, bombalama, rehin alma, gasp, kamu ve özel mülkiyete zarar verme" gibi suçların yer aldığı belirtildi.

Interpol'den kırmızı bülten çıkarılan kişiler hakkında iade taleplerinin ikamet ettikleri Irak ile Belçika, Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

AA muhabirinin İranlı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kırmızı bülten çıkarılan 60 kişi arasında terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK elebaşları Emir Kerimi ve Siyamend Muini yer alıyor.

Bunun yanı sıra Tahran'ın terör örgütü listesindeki PAK örgütünün lideri Hüseyin Yezdanpenah ve Komele örgütünün lideri Abdullah Muhtedi hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Terör, Dünya, Pjak, İran, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan PKK ve PJAK Liderlerine Kırmızı Bülten - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:35:28. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan PKK ve PJAK Liderlerine Kırmızı Bülten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.