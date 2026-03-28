İran'dan Sert Yanıt: İsrail'in Çöküşü Hızlanacak

28.03.2026 18:09
Kalibaf, İsrail'in ordusunun çöküşüne yönelik sert bir yanıt vereceklerini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor" şeklindeki açıklamasına karşılık, "İran'ın sert yanıtı (İsrail'in) çöküşünü hızlandıracak." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in açıklamalarına dair paylaşımda bulundu.

Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor. Şu an 10 kırmızı bayrak kaldırıyorum! Yedek askerler artık dayanamıyor." açıklamasına atıfla Kalibaf, "İran'ın sert yanıtı (İsrail'in) çöküşünü hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in gerilimi tırmandırmak için İran'ın altyapısına saldırdığını ve kendi içlerinden gelen bu uyarıyı dikkate almadığını öne sürdü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
Galatasaray’da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
