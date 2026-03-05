İran'dan Sınır İddialarına Yanıt

İran basını, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçtiği iddialarını yalanladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırından İran topraklarına hiçbir unsurun girmediğini bildirdi.

Mesrur Barzani'nin Ofis Müdür Yardımcısı Aziz Ahmed de ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Irak Kürtlerinden hiçbiri sınırı geçmedi. Bu tamamen yanlış." ifadelerini kullandı.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberinde ise Irak'ta bulunan İran rejimi muhalifi Kürt grupların İran'a geçtikleri iddiası yalanlandı.

İran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçtikleri iddia edilen gruplar, yaptıkları açıklamada, "hiçbir güçlerinin İran topraklarına geçmediğini" söyledi.

ABD'nin Kürt grupları İran'a karşı silahlandıracağı iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.