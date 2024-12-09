İran'dan Suriye'ye Dış Müdahale Uyarısı

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TAHRAN, 9 Aralık (Xinhua) -- İran, herhangi bir yabancı müdahale ve dayatma olmaksızın Suriye halkının geleceğini belirleme hakkının sadece Suriyelilere ait olması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin devrilmesi de dahil olmak üzere yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin geleceğinin belirlenmesi ve kaderine ilişkin kararların alınması, herhangi bir yıkıcı müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca Suriye halkının sorumluluğundadır" denildi.

Bunu başarmak için ülkedeki askeri çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, terör eylemlerinin önlenmesi ve tüm Suriye halkını temsil eden kapsayıcı bir hükümetin kurulması için Suriye toplumunun tüm kesimlerinin katılımıyla ulusal düzeyde müzakerelere başlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada İran'ın Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi için hiçbir çabadan kaçınmayacağı ve Batı Asya bölgesindekiler başta olmak üzere nüfuz sahibi tüm taraflarla istişarelerini sürdüreceği vurgulandı.

Pazar sabahı Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren muhalif güçler, İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın düzenlemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, elçiliğin baskın öncesinde tahliye edildiğini teyit etti.