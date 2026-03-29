İran'dan Suudi Arabistan'a Saldırı
İran'dan Suudi Arabistan'a Saldırı

29.03.2026 12:10
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssüne düzenlediği saldırıda 15 asker yaraladı, 5'i ağır durumda.

İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandığı Suudi Arabistan'daki Prens Sultan (El-Harc) Hava Üssü'ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 5'i ağır 15 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

Associated Press'in (AP) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran, 27 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssüne düzenlediği saldırıda 6 balistik füze ve 29 silahlı insansız hava aracı kullandı.

Saldırıda en az 15 asker yaralandı, bunlardan 5'i ağır durumda.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan askerlerinin üs saldırıya uğradığı sırada vurulan bir binanın içinde olduğunu yazdı.

Diğer yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) açıklamasa da gazete, saldırıda üste konuşlanmış çok sayıda havadan yakıt ikmal uçağı ile E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının hasar gördüğünü bildirdi.

Diğer yandan açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarında, saldırı sonrasında hasarın gösterildiği fotoğraflar ve uydu görüntüleri paylaşıldı.

Uydu görüntülerinde saldırıda ABD'ye ait 1 yakıt ikmal uçağı KC-135 Stratotanker'in tamamen imha edildiği ve 3'ünün de ağır hasar görerek hizmet dışı kaldığı, üs içinden paylaşılan fotoğraflarda da E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının ağır hasar aldığı görüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait yakıt ikmal ve hava destek filosunun füze ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, ABD güçlerinin "geniş gövdeli ve ağır yakıt ikmal ve destek uçaklarından bir kaçının imha edildiği veya ciddi şekilde hasar verildiği" belirtilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
