İran'dan Trump'a Yanıt
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Trump'a Yanıt

22.04.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Yargı Erki, Trump'ın idam iddialarını yalanladı, sahada başarısızlığını eleştirdi.

İran Yargı Erki, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi ricası üzerine, İran'da 8 kadının idamının iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Trump'ın sahada elinin boş olması, onu yalan haberlerden başarı elde etmeye itti." açıklamasında bulundu.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki, Trump'ın İran'da idamların durdurulduğuna yönelik iddiası ile ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, "Trump'ın, İran'da idam cezasına çarptırıldığını iddia ettiği 8 kadından bir kısmı daha önce serbest bırakıldı, bazılarının yargılaması ise hapis cezası istemiyle devam ediyor. Dolayısıyla söz konusu kadınların hiçbiri idam cezasına çarptırılmadı ve idamı gerektirecek herhangi bir suçlama da yöneltilmedi." ifadelerine yer verilirken, "Trump'ın sahada elinin boş olması, onu yalan haberlerden başarı elde etmeye itti." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam edilmeyi beklediği iddia edilen 8 kadının infazının "kendi ricası üzerine" durdurulduğunu belirtmişti.

Trump, "Çok iyi bir haber: İran'da bu gece idam edilecek olan 8 kadın protestocunun artık idam edilmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Yargı, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 23:30:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.