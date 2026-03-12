İran'dan UNESCO'ya Çağrı: Tarihi Eserler Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan UNESCO'ya Çağrı: Tarihi Eserler Tehdit Altında

12.03.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in UNESCO Dünya Mirası eserlerine saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok tarihi noktayı bombaladığını belirterek, UNESCO'ya bu duruma karşı sessizliğini sonlandırma çağrısında bulundu.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'daki saldırıları sırasında tarihi eserlerin zarar görmesine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi şunları kaydetti:

"İsrail, İran'da 14. yüzyıla kadar uzanan tarihi eserleri bombalıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok eser hedef alındı. Yüzyılı bile dolduramayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. UNESCO nerede? Sessizliği kabul edilemez."

ABD-İsrail'in saldırıları sırasında Tahran'daki Gülistan Sarayı, İsfahan'daki Çehel Sütun ve Senendec'de bulunan Asef, Salar-ı Said ve Hüsrevabad gibi birçok tarihi eser saldırıların hedefi olmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Kültür, Güncel, İsrail, Unesco, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan UNESCO'ya Çağrı: Tarihi Eserler Tehdit Altında - Son Dakika

İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor’u 11 dakikada darmadağın ettiler Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 15:53:23. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan UNESCO'ya Çağrı: Tarihi Eserler Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.