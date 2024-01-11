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İran destekli gruplar, ABD üssüne roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İran destekli gruplar, ABD üssüne roket saldırısı düzenledi

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Himo üssüne roket saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. ABD yetkilileri ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Suriye'nin Haseke ve Deryrizor bölgelerinde ABD üsleri, sık sık roket ve kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alınıyor. Deyrizor ilinde ise ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisine daha önce de aidiyeti bilinmeyen bir kamikaze İHA ile saldırı girişiminde bulunulmuştu. Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Deyrizor toprakları, PKK/YPG'nin kontrolünde iken il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, ABD üssüne roket saldırısı düzenledi
11.01.2024 - 00:28,
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TEL Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Himo üssüne, İran destekli gruplarca roket saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

9 Ocak 2023'te Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisindeki üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran destekli gruplar, ABD üssüne roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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