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Suriye'de İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Suriye'de İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi

Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu. Roketlerden biri havada imha edilirken diğeri sivil yerleşime düştü. Can kaybı yaşanmadı. ABD'den henüz açıklama yapılmadı. Deyrizor'da ABD üsleri sık sık saldırılara maruz kalıyor.

Suriye\'de İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi
12.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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TEL Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerden birini hedefine ulaşmadan havada imha etti, biri ise üssün çevresindeki sivil yerleşime düştü.

Roketin sivil yerleşime düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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