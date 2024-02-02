İran destekli Şii milis grubu ABD hedeflerine saldırılarına devam edeceğini açıkladı

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Irak'taki İran destekli Şii milis grubu Nuceba Hareketi, ABD hedeflerine yönelik saldırılarının süreceğini açıkladı.

Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylemiştik, Gazze'ye operasyonlar durmadıkça ve işgalci Amerika Irak'tan çekilmedikçe operasyonlarımızı durdurmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'ye karşı "operasyonlarını" askıya alan Ketaib Hizbullah'a da çağrı yapan Kaabi, söz konusu grubun "operasyonlarına" geri dönmesini beklediklerini kaydetti.

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, 30 Ocak'ta ABD güçlerine karşı askeri operasyonlarını askıya aldığını duyurmuştu.

Ketaib Hizbullah, Nuceba Hareketi ve Seyyidu'ş Şuheda isimli milis grupların içinde yer aldığı "Irak'ta İslam Direnişi" adlı grup zaman zaman ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ise koalisyon güçlerine saldırı düzenlememesi için Şii milis grupları ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.