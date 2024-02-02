 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran destekli Şii milis grubu ABD hedeflerine saldırılarına devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran destekli Şii milis grubu ABD hedeflerine saldırılarına devam edeceğini açıkladı

İran destekli Şii milis grubu ABD hedeflerine saldırılarına devam edeceğini açıkladı

Irak'taki İran destekli Şii milis grubu Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi, ABD'ye yönelik saldırılarının süreceğini ve Gazze'ye operasyonlar durmadıkça ve ABD Irak'tan çekilmedikçe operasyonlarını durdurmayacaklarını belirtti. Ayrıca, Ketaib Hizbullah'a da çağrı yaparak operasyonlarına geri dönmesini beklediklerini ifade etti. Irak'ta İslam Direnişi adlı grup içinde yer alan bu milis gruplar zaman zaman ABD hedeflerine saldırılar düzenlemektedir.

02.02.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'taki İran destekli Şii milis grubu Nuceba Hareketi, ABD hedeflerine yönelik saldırılarının süreceğini açıkladı.

Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylemiştik, Gazze'ye operasyonlar durmadıkça ve işgalci Amerika Irak'tan çekilmedikçe operasyonlarımızı durdurmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'ye karşı "operasyonlarını" askıya alan Ketaib Hizbullah'a da çağrı yapan Kaabi, söz konusu grubun "operasyonlarına" geri dönmesini beklediklerini kaydetti.

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, 30 Ocak'ta ABD güçlerine karşı askeri operasyonlarını askıya aldığını duyurmuştu.

Ketaib Hizbullah, Nuceba Hareketi ve Seyyidu'ş Şuheda isimli milis grupların içinde yer aldığı "Irak'ta İslam Direnişi" adlı grup zaman zaman ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ise koalisyon güçlerine saldırı düzenlememesi için Şii milis grupları ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran destekli Şii milis grubu ABD hedeflerine saldırılarına devam edeceğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: İran destekli Şii milis grubu ABD hedeflerine saldırılarına devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement